Тюкавин выделил лучшего футболиста в составе сборной Чили

Ему запомнился защитник Гильермо Марипан

Нападающий сборной России Константин Тюкавин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Защитник Гильермо Марипан выделялся в сборной Чили в товарищеском матче с командой России. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Константин Тюкавин.

В субботу сборная России уступила чилийцам в Сочи на стадионе "Фишт" со счетом 0:2. Эта встреча стала заключительной для российской национальной команды в нынешнем году.

"Соперник классный, тяжелый, сильный, интересно было сыграть. К сожалению, особо не создали моментов. [Хотя] Александр Головин и Максим Глушенков попали в перекладину, - сказал Тюкавин. - Соперники были серьезные на сборе. Валерий Георгиевич Карпин в раздевалке поблагодарил всех за самоотдачу. Если продолжим так же в следующем году, то претензий не будет. У чилийцев запомнился защитник Гильермо Марипан, с которым я играл".

12 ноября россияне сыграли вничью с перуанцами (1:1) в Санкт-Петербурге.