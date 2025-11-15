Карпин хочет, чтобы россияне сыграли с командами из топ-10 рейтинга ФИФА

В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин хотел бы, чтобы в следующем году россияне сыграли с командами из топ-10 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом он рассказал журналистам.

Ранее сборная России в товарищеском матче в Сочи проиграла команде Чили со счетом 0:2 и прервала серию без поражений, которая насчитывала 22 встречи. В рейтинге ФИФА россияне занимают 30-е место, чилийцы - 56-е.

"Наметки [по соперникам в следующем году] обсуждали, но это наметки. Я бы хотел сыграть с командами из топ-10, только есть ли свободные даты у этих команд? Говоря о давлении на игроков, я имел в виду ответственность - можно играть с хорватами в четвертом туре, а можно в последнем", - сказал Карпин.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.