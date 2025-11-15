Головин объяснил поражение сборной России по футболу от чилийцев

Россияне проиграли чилийцам со счетом 0:2

Футболист сборной России Александр Головин и футболист сборной Чили Гильермо Марипан © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче из-за двух грубых ошибок. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Головин.

В субботу сборная России в Сочи уступила чилийцам со счетом 0:2.

"Что случилось - мы совершили две грубые ошибки, - сказал Головин. - Мы лучше соперника играли. Чуть концентрацию потеряли, пропустили. Сборная Чили точно является одним из самых сложных соперников, но они не были лучше нас. Две ошибки, все, что они создали".

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.