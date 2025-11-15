Карпин считает матч с иорданцами худшим для сборной России в 2025 году

Эта встреча прошла в сентябре и завершилась со счетом 0:0

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Петр Ковалев/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Худшим для сборной России по футболу в нынешнем году был матч со сборной Иордании. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее сборная России в товарищеской встрече в Сочи проиграла команде Чили со счетом 0:2 и прервала серию без поражений из 22 матчей.

"Я уже не помню, с кем мы играли. Наверное, лучший матч - с командой Катара (завершился победой россиян со счетом 4:1 - прим. ТАСС). Худший - со сборной Иордании (0:0), игра была такой", - сказал Карпин.

Матчи россиян против сборных Катара и Иордании состоялись в сентябре.

Матч против чилийцев стал для сборной России 23-м, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), с момента отстранения, и первым, в котором россияне потерпели поражение. До этого российская команда одержала 15 побед и 7 раз сыграла вничью. Встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не пошли в рейтинг ФИФА.