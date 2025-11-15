Гимнастке Мельниковой вручили золотую майку по итогам тура бундеслиги

Финал женской бундеслиги состоится 29 ноября

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова получила по итогам очередного тура бундеслиги золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований. Об этом сообщил ТАСС один из зрителей, находившийся на трибуне.

Трехкратная чемпионка мира Мельникова, выступавшая за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz, в субботу набрала на четырех снарядах 55,40 балла. Второе место заняла Сильвия Штор из TG Mannheim (53,75), третье - Карина Шонмайер из TSV Tittmoning-Chemnitz (53,70).

Команда Мельниковой заняла первое место и в общем зачете тура (205,05), вторыми были гимнастки из TG Mannheim (197,35), третьими - представительницы MTV Stuttgart (191,15).

Финал женской бундеслиги, в котором планирует принять участие и российская гимнастка, состоится 29 ноября в Гейдельберге.