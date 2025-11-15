Карпин назвал причину поражения сборной России по футболу от чилийцев

Подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеской встрече сборной Чили со счетом 0:2

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу уступила чилийцам, так как не смогла избежать ошибок в обороне. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин.

Товарищеский матч, который прошел в субботу в Сочи, завершился победой сборной Чили со счетом 2:0.

"Не получилось забить, не получилось не допустить ошибок в обороне. Проводить параллели с "Динамо" не стоит, если разные игроки", - сказал Карпин.

Московское "Динамо" по итогам 15 туров Мир - Российской премьер-лиги занимает 10-е место в турнирной таблице.

По ходу первого тайма матча между сборными России и Чили был заменен Иван Обляков, получивший травму. Вместо него на поле вышел Алексей Батраков. "Сколько времени понадобится на восстановление - непонятно. От удара защемило нерв. Батраков вошел вместо него нормально, но не вау", - отметил Карпин.