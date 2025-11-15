Сборная Белоруссии по футболу сыграла вничью с датчанами в матче отбора на ЧМ

Встреча завершилась со счетом 2:2

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Сборная Белоруссии на выезде сыграла вничью с командой Дании со счетом 2:2 в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Миккель Дамсгор (11-я минута) и Густав Исаксен (79). У белорусов отличились Валерий Громыко (62) и Никита Демченко (65).

В другом матче группы С сборная Греции со счетом 3:2 обыграла команду Шотландии. Датчане набрали 11 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Далее располагаются команды Шотландии (10 очков), Греции (6) и Белоруссии (1).

В заключительном туре сборная Шотландии примет команду Дании. В случае победы шотландцы займут первое место и квалифицируются на чемпионат мира. При другом исходе в финальную часть турнира отберутся датчане.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Участие в турнире обеспечили 30 команд. Это сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Франции и Хорватии.