Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче с "Нью-Джерси"

"Вашингтон" проиграл в матче НХЛ в серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси".

Встреча завершилась победой "Нью-Джерси" со счетом 3:2 после буллитов. Овечкин забросил 902-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин является рекордсменом по этому показателю. Также на его счету 735 голевых передач в 1 509 матчах. В текущем сезоне Овечкин в 18 играх набрал 14 (5 голов + 9 голевых передач) очков.

Первую шайбу в матче забросил нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк. Всего в текущем сезоне, являющимся дебютным для россиянина в НХЛ, он забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач в 18 играх. В серии буллитов Овечкин и Грицюк не реализовали свои попытки.

"Нью-Джерси" и "Вашингтон" выступают в Столичном дивизионе, "Нью-Джерси" является лидером таблицы с 27 очками после 18 матчей. "Вашингтон" идет на последнем, восьмом месте дивизиона с 18 очками после 18 игр. В следующем матче "Нью-Джерси" на выезде сыграет с "Тампой" в ночь на 19 ноября по московскому времени, "Вашингтон" в ночь на 18 ноября примет "Лос-Анджелес".