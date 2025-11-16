Хоккеист Марченко продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

В активе нападающего "Коламбуса" 3 шайбы и 10 результативных передач за этот период

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Марченко © Steph Chambers/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде со счетом 2:1 после буллитов обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбу забросил Мика Зибанежад (26-я минута). У "Коламбуса" отличился Дмитрий Воронков (36). Автором победного броска в серии буллитов стал Джей Ти Миллер.

В эпизоде с голом Воронкова голевую передачу отдал нападающий Кирилл Марченко. В активе Марченко 3 шайбы и 10 результативных передач в 11 последних матчах. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 20 очками (8 голов + 12 передач). Также Марченко реализовал свою попытку в серии буллитов.

Для Воронкова гол в игре с "Рейнджерс" стал седьмым в текущем сезоне, также у форварда 7 голевых передач в 18 играх. В составе нью-йоркской команды голевой пас отдал нападающий Артемий Панарин, в 19 играх он набрал 17 (5 голов + 12 голевых передач) очков. Панарин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и одержал седьмую победу в сезоне.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. "Рейнджерс" с 22 очками после 19 матчей занимают пятое место. "Коламбус" идет на седьмой позиции с 20 очками после 18 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Детройт" в ночь на 17 ноября по московскому времени, "Коламбус" в ночь на 18 ноября дома сыграет с "Монреалем".