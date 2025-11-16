Шайба Хуснутдинова помогла "Бостону" обыграть "Монреаль" в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

Марат Хуснутдинов © AP Photo/ Frank Franklin II

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Бостон" в гостях со счетом 3:2 обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марат Хуснутдинов (9-я минута), Мейсон Лорей (23), Виктор Арвидссон (37). У "Монреаля" отличились Джейк Эванс (13), Коул Кофилд (39).

Хуснутдинов отметился третьей шайбой в текущем сезоне, также у россиянина три голевые передачи в 15 играх. Одним из ассистентов в эпизоде с голом Хуснутдинова стал защитник Никита Задоров, набравший 5-е (1 гол + 4 голевые передачи) очко в сезоне.

"Бостон" и "Монреаль" выступают в Атлантическом дивизионе, "Бостон" возглавляет таблицу с 24 очками после 20 игр. "Монреаль" идет на втором месте, команда набрала 22 очка в 18 встречах. В следующем матче "Бостон" примет "Каролину" в ночь на 18 ноября по московскому времени, "Монреаль" тогда же на выезде сыграет с "Коламбусом".

Результаты других матчей дня

В других матчах игрового дня "Миннесота" дома обыграла "Анахайм" (2:0), "Баффало" на выезде переиграл "Детройт" (5:4 ОТ), "Лос-Анджелес" в гостях минимально переиграл "Оттаву" (1:0), "Каролина" на своем льду в овертайме уступила "Эдмонтону" (3:4 ОТ).

"Тампа" на выезде переиграла "Флориду" (3:1), в составе победителей голевой передачей отметился Никита Кучеров, его партнер по команде вратарь Андрей Василевский отразил 22 броска из 23. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19. "Чикаго" дома переиграл "Торонто" (3:2), в эпизоде с победной шайбой голевой передачей отметился форвард Илья Михеев.

"Даллас" дома обыграл "Филадельфию" (5:1), у победителей одну голевую передачу отдал защитник Илья Любушкин. "Вегас" на выезде переиграл "Сент-Луис" (4:1), нападающий гостей Павел Дорофеев два раза ассистировал партнерам по команде.