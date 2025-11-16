Овечкин пожелал удачи Махачеву перед боем с Маддаленой

Бой за пояс UFC пройдет на турнире в Нью-Йорке

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин будет болеть за россиянина Ислама Махачева в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены. Комментарий Овечкина опубликован в Telegram-канале команды хоккеиста.

Бой пройдет 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

"Ислам, привет, хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою, будем за тебя болеть и переживать. Всего тебе самого лучшего, покажи класс", - сказал Овечкин.

Махачеву 34 года, на его счету 27 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина победная серия из 15 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

29-летний Делла Маддалена одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Австралиец выиграл все 8 поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев. В мае он завоевал пояс UFC в полусреднем весе, победив американца Белала Мухаммада.