Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе

Представляющая Киргизию спортсменка победила китаянку Чжан Вэйли

Чжан Вэйли и Валентина Шевченко © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, одержала победу над китаянкой Чжан Вэйли в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Турнир UFC 322 проходит в Нью-Йорке.

Поединок завершился по итогам пяти раундов единогласным решением судей.

Шевченко 37 лет, на ее счету теперь 26 побед (из них восемь нокаутом) и 4 поражения в смешанных единоборствах (MMA). Спортсменка завоевала чемпионский титул в декабре 2018 года, провела семь успешных защит, упустив пояс в марте 2023-го после боя с мексиканкой Алексой Грассо. Позднее Шевченко провела с соперницей еще два поединка, которые завершились вничью и победой представительницы Киргизии.

Чжан Вэйли 35 лет, она потерпела четвертое поражение, также на ее счету 26 побед, 11 из которых - нокаутом.