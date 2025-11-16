Махачев победил Маддалену и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Джека Делл Маддалена и Ислам Махачев © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории. Турнир UFC 322 прошел в Нью-Йорке.

Поединок завершился единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Махачеву 34 года, на его счету теперь 28 побед и 1 поражение MMA. В активе россиянина победная серия из 16 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

29-летний Делла Маддалена потерпел 3-е поражение в MMA при 18 победах. Австралиец впервые проиграл бой на турнире UFC, до этого он выиграл 8 поединков. Махачев прервал победную серию Маддалены в смешанных единоборствах, которая составляла 18 боев.