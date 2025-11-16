Махачев повторил рекорд UFC по продолжительности победной серии

Россиянин одержал 16 побед подряд

Редакция сайта ТАСС

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянин Ислам Махачев повторил рекорд бразильца Андерсона Сильвы по продолжительности победной серии в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В воскресенье Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс в полусредней весовой категории. Теперь на его счету 16 выигранных боев. Единственное поражение в UFC он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года.

Сильва выступал в UFC с 2006 года. Он завоевал чемпионский титул в среднем весе во втором бою под эгидой организации и 10 раз успешно защитил звание чемпиона. В июле 2013 года Сильва проиграл нокаутом американцу Крису Вайдману, пробыв чемпионом в этой весовой категории в общей сложности 2 457 дней, что является рекордом UFC.

До своего первого поражения Сильва одержал 16 побед подряд, став рекордсменом организации по этому показателю. Всего в UFC бразилец победил 17 раз и 7 раз потерпел поражение. Поединок против американца Ника Диаза в январе 2015 года был признан несостоявшимся из-за проваленного бразильцем допинг-теста. Позднее допинг-контроль не смог пройти и американец.