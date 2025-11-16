Махачев назвал завоевание двух поясов UFC сбывшейся мечтой

Россиянин завоевал чемпионский титул в полусредней весовой категории, ранее он владел титулом в легком весе

Ислам Махачев © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянин Ислам Махачев считает сбывшейся мечтой завоевание чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Об этом он заявил после боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

В воскресенье Махачев на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил Делла Маддалену и завоевал чемпионский титул UFC в полусредней весовой категории. Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. До этого он владел чемпионским титулом в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. В мае Махачев освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

"Это мечта, всю мою жизнь я мечтал об этом, наконец мне это удалось. Эти пояса такие тяжелые, но мне это нравится", - сказал Махачев.

Также россиянин выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

Махачеву 34 года, на его счету теперь 28 побед и 1 поражение MMA. В активе россиянина победная серия из 16 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года.