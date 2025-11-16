Следующим соперником Махачева может стать Топурия

Испанец владеет титулом UFC в легком весе, который ранее принадлежал россиянину

Редакция сайта ТАСС

Илия Топурия © Ian Maule/ Getty Images

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Испанский боец Илия Топурия может стать следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева. Об этом ТАСС сообщил менеджер Топурии Лукаш Орзел.

Ранее Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"Это возможно", - сказал собеседник агентства.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина теперь победная серия из 16 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

Топурии 28 лет. На его счету 17 побед и ни одного поражения. Он владеет чемпионским титулом в легком весе, который ранее принадлежал Махачеву.