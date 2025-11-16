Махачев заявил, что хочет провести защиту титула UFC в Белом доме

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение поединка турнира UFC на территории Белого дома в 2026 году

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянин Ислам Махачев, ставший чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории, хочет провести защиту титула на турнире в Белом доме. Об этом он заявил после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

В воскресенье Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. До этого он владел чемпионским титулом в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. В мае Махачев освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

"Когда хочу провести защиту титула? Дональд Трамп, открывайте Белый дом, я иду", - сказал Махачев.

В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал проведение поединка турнира UFC на территории Белого дома в 2026 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия Декларации независимости США. В октябре Трамп заявил, что поединок пройдет 14 июля 2026 года.

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Кроме того, Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

Махачеву 34 года, на его счету теперь 28 побед и 1 поражение MMA. Единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года.