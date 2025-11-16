Кисляк: российские футболисты "привезли" себе два гола в игре с чилийцами

Встреча в Сочи завершилась со счетом 0:2

Матвей Кисляк (справа) © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты допустили две грубые ошибки, из-за чего проиграли команде Чили. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк.

В субботу сборная России уступила команде Чили со счетом 0:2 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Сборная Чили - интересный соперник, есть качественные игроки. Сами себе два гола привезли, что говорить, - сказал Кисляк. - С таким соперником нельзя ошибаться, потому что каждая ошибка будет караться голом. Запомнился больше всего нападающий Гонсало Тапия".

"Мы общаемся в сборной. Интересно, спрашиваем у Александра Головина что-то про чемпионат Франции, про игру за "Монако", он делится с удовольствием. Рассказывает какие-то истории, интересно. Опыт получишь, когда будешь там играть, но то, что рассказывает, интересно слушать, хотя не находишься там, но ощущаешь этот мир", - добавил Кисляк.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.