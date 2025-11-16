Баскетболист "Бруклина" Демин встретился с Овечкиным

Спортсмены обменялись игровыми формами

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Демин встретился с лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным из "Вашингтона". Об этом Демин сообщил в своем Telegram-канале.

Демин, выступающий под восьмым номером, подарил Овечкину свою игровую майку. Овечкин подарил Демину джерси "Вашингтона" со своей фамилией и восьмым номером, под которым выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ.

"Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным! Спасибо огромное Александру и его маме Татьяне Николаевне за приглашение на игру", - написал Демин. В ночь на воскресенье "Вашингтон" уступил "Нью-Джерси" в серии буллитов (2:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. 17 ноября баскетбольный клуб "Вашингтон" примет "Бруклин" в НБА.

"С новым чемпионом, с новой суперзвездой НБА. Будем болеть и переживать. Всего самого лучшего", - сказал Овечкин.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. 26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.