Тактаров считает, что Махачев может завоевать титул UFC в среднем весе

Ранее россиянин стал чемпионом в легком и полусреднем весах

Редакция сайта ТАСС

Олег Тактаров © Иван Губский/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев может завоевать титул в среднем весе. Такое мнение ТАСС высказал бывший обладатель чемпионского титула UFC Олег Тактаров.

Ранее Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"Махачев - это компьютер, машина, - сказал Тактаров. - Бой доминирующий. Я впервые видел, что он улыбается. Уже нет этой тяжелой весогонки. Не знаю, пойдет ли он за третьим титулом. Но это возможно, хотя там он будет еще более медленным. Но здоровье есть, надо посмотреть, сможет ли он там переводить и контролировать. Что касается легендарности, то должно пройти время. Это люди должны решить".

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина теперь победная серия из 16 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

Чемпионом UFC в среднем весе является Хамзат Чимаев.