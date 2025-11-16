В Чили заявили о готовности провести матч со сборной России на своем поле
Редакция сайта ТАСС
08:16
СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Федерация футбола Чили готова организовать у себя в стране матч со сборной России. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.
В субботу сборная Чили на стадионе "Фишт" в Сочи обыграла команду России со счетом 2:0 в товарищеском матче.
"Без проблем! Мы будем счастливы принимать российскую сборную в Чили, как это было с командой по футзалу. Это была прекрасная, зрелищная игра. Так что ждем у нас дома, в Чили", - сказал Милад.