В Чили заявили о готовности провести матч со сборной России на своем поле

В субботу чилийцы победили в Сочи со счетом 2:0

Футболисты сборной Чили © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Федерация футбола Чили готова организовать у себя в стране матч со сборной России. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.

В субботу сборная Чили на стадионе "Фишт" в Сочи обыграла команду России со счетом 2:0 в товарищеском матче.

"Без проблем! Мы будем счастливы принимать российскую сборную в Чили, как это было с командой по футзалу. Это была прекрасная, зрелищная игра. Так что ждем у нас дома, в Чили", - сказал Милад.