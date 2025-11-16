Глава UFC вспомнил разговор с отцом Хабиба Нурмагомедова о Махачеве

В субботу россиянин стал чемпионом организации в полусреднем весе

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Отец бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прогнозировал доминацию Ислама Махачева в разговоре с президентом лиги Дэйной Уайтом. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции после турнира UFC 322.

Ранее Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"Отец Хабиба говорил мне, что, когда Хабиб уйдет, за ним придет Ислам и будет также доминировать", - сказал Уайт.

Абдулманап Нурмагомедов умер на фоне осложнений от коронавируса летом 2020 года.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина теперь победная серия из 16 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.