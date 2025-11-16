UCI присвоил нейтральный статус двум российским велогонщикам

На международных соревнованиях смогут выступать Руслан Дьяченко и Виктория Шишкина

© Tim de Waele/ Getty Images

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус двум российским спортсменам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

"На международных соревнованиях смогут выступать Руслан Дьяченко и Виктория Шишкина, - сообщил представитель пресс-службы. - Дьяченко - шестикратный чемпион первенства России по BMX. Шишкина - четырехкратная чемпионка первенства России на шоссе, трехкратная чемпионка первенства России на треке".

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.