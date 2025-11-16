Уайт считает, что у Махачева есть много соперников в полусреднем весе

Ранее россиянин завоевал пояс в этом дивизионе, победив австралийца Джека Делла Маддалену

Редакция сайта ТАСС

Президент UFC Дэйна Уайт © Steve Marcus/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев имеет множество вариантов для продолжения выступления в этой весовой категории. Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Ранее Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"У нас есть множество вариантов в полусреднем весе, если Ислам захочет оставаться в нем и далее. Но тут все зависит от его решения. Ему нужно будет обсудить это с нами", - сказал Уайт.

Также Уайт заявил, что Махачева можно считать самым доминирующим бойцом года.

"Это не был бой, который сильно впечатляет. Но после такой доминации Ислама можно будет назвать самым доминирующим бойцом года", - добавил глава UFC.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина теперь победная серия из 16 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.