Россиянки завоевали 10 золотых медалей в первые два дня ЧМ по бодибилдингу

Также на счету россиянок 5 серебряных и 1 бронзовая медаль

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная России завоевала 10 золотых медалей в первые два дня женского чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу в Испании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

"Женская команда России по бодибилдингу в настоящее время находится в Испании (Санта-Сусанна), где с 14 по 16 ноября проходит женский чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу, - рассказал собеседник ТАСС. - Всего за первые два дня турнира нашими спортсменками было завоевано 10 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль".

По две золотых награды ЧМ-2025 завоевали Дарья Шаповалова (артистический фитнес) и Анна Китабова (фит-модели, до 160 см), которые также стали абсолютными чемпионками в своих дисциплинах. С золотом мирового первенства вернутся домой Екатерина Морозова (бодифитнес, мастера), Карина Щербак (бодифитнес, до 158 см), Елена Виноградская (велнес-фитнес, до 163 см), Елена Пунина (фитнес-бикини, мастера, 45-49 лет), Ольга Горбунцова (фитнес-бикини, мастера, старше 50 лет) и Эльвира Гилька (фитнес- бикини, до 172 см).

Обладателями серебряных медалей стали Светлана Светличная (бодифитнес, мастера), Александра Власова (бодифитнес, свыше 168 см), Виноградская (велнес, мастера, 35-39 лет), Китабова (фитнес-бикини, до 160 см) и Екатерина Беличенко (фитнес-бикини, до 162 см). Бронзовую награду завоевала Светличная (бодифитнес, до 168 см).

Мужской чемпионат мира по бодибилбингу пройдет с 27 ноября по 1 декабря в Саудовской Аравии.