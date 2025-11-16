Трехкратный чемпион мира по самбо показал эффективные приемы самообороны

В воскресенье отмечается Всероссийский день самбо, в честь которого ТАСС совместно с Кашурниковым показывает приемы для самообороны

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по самбо Михаил Кашурников показал самые эффективные приемы для самообороны. Соответствующие навыки он продемонстрировал в специальном видео для ТАСС.

В воскресенье отмечается Всероссийский день самбо, в честь которого ТАСС совместно с Кашурниковым показывает приемы для самообороны, которыми может пользоваться при необходимости каждый человек, здоровью которого угрожает опасность.

Трехкратный чемпион мира показал вариант защиты от холодного оружия, перевод нападающего в лежачее положение при помощи подсечки, а также варианты бросков.

"Когда у вас возникает конфликтная ситуация, нельзя подходить слишком близко, - рассказал Кашурников. - Всегда нужно отходить на расстояние вытянутой руки. Чтобы человек не смог неожиданно ударить. И чтобы агрессия человека ушла и он немного успокоился, достаточно совершить любой бросок".

Лучшая драка - та, которой не было

Демонстрируя приемы, Кашурников отметил, что любой конфликт необходимо пробовать уладить без применения навыков самообороны. "При конфликтной ситуации нужно стараться быть в первую очередь дружелюбным и приветливым, - отметил спортсмен. - Нужно стараться любой конфликт снизить на нет. Самая лучшая драка - это та, которой не было".

Всероссийский день самбо отмечается 16 ноября. Самбо (самозащита без оружия) - вид спортивного единоборства, разработанный в СССР в 1930-е годы. Сочетает в себе элементы спортивных и национальных видов борьбы, а также различные системы самозащиты.

16 ноября 1938 года Спортивный совет СССР включил самбо в число культивируемых в стране видов спорта.

В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) Международная федерация самбо (FIAS) получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.