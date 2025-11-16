Фигуристка Петросян выиграла четвертый этап Гран-при России в Москве

Второй стала Алина Горбачева, третьей - Ксения Гущина

Аделия Петросян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Аделия Петросян стала победительницей четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

По итогам двух программ спортсменка набрала 230,05 балла (78,83 в короткой программе + 151,22 в произвольной). Второе место заняла Алина Горбачева (209,28; 68,86 + 140,42). Тройку лучших замкнула Ксения Гущина (200,51; 68,07 + 132,44).

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии. В октябре Петросян победила на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Пятый этап Гран-при пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.