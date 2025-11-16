Шахматист Есипенко стал единственным россиянином в 1/4 финала Кубка мира

В пятом круге выбыли Даниил Дубов и Алексей Гребнев

Редакция сайта ТАСС

Андрей Есипенко © Эрик Романенко/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Андрей Есипенко стал единственным россиянином, вышедшим в четвертьфинал Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Индии.

В пятом круге Есипенко на тай-брейке победил соотечественника Алексея Гребнева. Даниил Дубов уступил на тай-брейке американцу Сэму Шенкленду. В четвертьфинале Есипенко сыграет с Шенклендом.

Кубок мира завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимает участия в нынешнем розыгрыше соревнования.