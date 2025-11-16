Петросян рассказала о взаимопомощи с Гуменником на отборе в Пекине

Петросян и Гуменник стали победителями отборочных соревнований, которые прошли в Китае в сентябре

Аделия Петросян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян и победитель Гран-при России Петр Гуменник поддерживали друг друга на квалификационном к Олимпиаде турнире в Пекине. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

"Одно дело, когда ты фактически совсем один, а тут какая-то еще одна маленькая команда ездит. Конечно, важно, когда есть еще один человек, который, так скажем, в такой же ситуации находится. И хочется тоже поддерживать, как-то немножко помочь словами. И мы это в Пекине как раз и делали", - рассказала Петросян.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.