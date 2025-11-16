Кахигао рассказал, чем ему интересны матчи сборной России по футболу

Он посетил матчи команды России против перуанцев и чилийцев

ТАСС, 16 ноября. Спортивному директору московского "Спартака" Франсису Кахигао важно, как выступают футболисты на международном уровне. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Кахигао посетил товарищеские матчи сборной России с командами Перу (1:1) и Чили (0:2).

"Я ездил на обе игры сборной России, потому что мне очень интересно смотреть на то, как живут российские игроки. Я часто не получаю время во время года, чтобы смотреть международные игры. Поэтому очень важно увидеть, как игроки играют не только на клубном уровне, но и на международном, потому что эти матчи очень разные", - сказал Кахигао.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.