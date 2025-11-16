Демин пригласит Овечкина на матч "Бруклина" в НБА

Ранее Демин сообщил, что встретился с Овечкиным

Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

ТАСС, 16 ноября. Российский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Егор Демин при первой возможности пригласит рекордсмена по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина на матч со своим участием. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил отец баскетболиста Владимир Демин.

Ранее Демин в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с Овечкиным. Баскетболист, выступающий под восьмым номером, подарил Овечкину свою игровую майку. Хоккеист подарил Демину джерси "Вашингтона" со своей фамилией и восьмым номером, под которым выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ.

"Егор и Александр подготовили подарки друг для друга, тепло пообщались. Очень важно, что российские спортсмены, выступающие за рубежом, общаются между собой, поддерживают друг друга, и, конечно, при первой же возможности, Егор пригласит Александра на матч "Бруклина", - сказал Владимир Демин.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. 26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.