Фигурист Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России в Москве

Вторым стал Евгений Семененко, третье место занял Петр Гуменник

Марк Кондратюк © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Марк Кондратюк стал победителем четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

Кондратюк набрал 278,65 балла (96,42 за короткую программу + 182,23 за произвольную). Второе место занял Евгений Семененко (274,91; 96,75 + 178,16). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (265,76; 90,22 + 175,54).

Кондратюку 22 года, он является чемпионом Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в командном турнире. В текущем сезоне Кондратюк выиграл стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске.

Пятый этап Гран-при пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.