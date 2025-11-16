"Щелкунчик" на льду. Ритуал красоты прошел в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва снова решила показать, кто здесь хозяин красоты. Балет, фигурное катание и музыка - три области, где Россия традиционно доминирует, - сошлись на одном льду и устроили новогодний ритуал, после которого уже невозможно оставаться циником.

"Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" - это когда оркестр сидит прямо на морозе, кутаясь в теплые куртки, а Чайковский звучит так, будто холод только усиливает силу музыки. Балерина выходит на маленькую сцену в полушубке, вокруг нее - фигуристы в ярких костюмах, разрезающие лед, как цветные молнии.

Глаза мечутся: балерина, дирижер, фигуристы - за кем следить? А сверху, под сводами арены, акробаты на коньках делают такие виражи, что у зрителей синхронно перехватывает дыхание. Дети и взрослые сидят с открытыми ртами, как будто забыли, что вообще могут моргать.

Зал аплодирует знакомым мелодиям в такт, мурашки маршируют по коже. Первые два дня в Москве - аншлаги, билеты исчезли, как будто их и не было.

И вдруг понимаешь: вот оно - настоящее новогоднее настроение. Холод, искусство и сумасшедшая красота, которые могут родиться только здесь.