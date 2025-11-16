Гуменник сообщил о травме во время подготовки к олимпийскому сезону

Фигурист получил небольшое повреждение, от которого уже успел восстановиться

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Будущий участник Олимпийских игр в Италии фигурист Петр Гуменник получил во время подготовки к сезону небольшую травму, но уже успел после нее восстановиться. Об этом он рассказал журналистам после выступления на московском этапе Гран-при, где занял третье место.

В сентябре фигурист выиграл квалификационный олимпийский турнир в Пекине.

"Отдых у меня был такой немножко эфемерный. Я где-то дня четыре отдыхал. Неделю где-то, можно сказать, почти не тренировался, не напрягался. Сначала хорошо отдохнул, потом легонько-легонько стал начинать, потом случилась небольшая травма, - рассказал он. - Но она удачно с отпуском совпала. Я восстанавливался и последние две недели работал в полную силу. Сейчас полностью восстановился, уже ничего не беспокоит".

Фигурист отметил, что несмотря ни на что, не хотел облегчать контент на этапе российской серии Гран-при: "Так как я готовлюсь к Милану в первую очередь, решил контент не менять в течение сезона - один и тот же стараться натренировать, даже если по логике эффективнее было бы прокатать что-то немного облегченное - короткую с четверным сальховом, произвольную с четырьмя четверными вместо пяти".

В произвольной программе фигурист ошибся на четверном лутце и четверном сальхове, упав с тройного флипа. "Ощущения спокойные. Очень радостного проката, конечно, не получилось. Как был готов, так примерно и выступил. Отдельно прыжки у меня уже хорошо получаются. А вкатать программу после отдыха я еще не совсем успел. Но я пока еще не планировал, вхожу в форму плавно, поэтому все хорошо. Еще мне тяжеловато делать прыжки не на свежие силы. Но это наработается, я думаю, и уже в Омске будет гораздо лучше", - сообщил он.

Пятый этап Гран-при пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.