Фигурист Гуменник рассказал об изменениях в программе "Онегин"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник доработал с тренерским штабом программу "Евгений Онегин", чтобы сделать ее ярче. Об этом он рассказал журналистам после выступления на московском этапе Гран-при России, где занял третье место.

"Решили его сделать более европейским, поднять "скейтинг скиллс", чтобы было больше хореографии, больше [работы] корпуса. Это, конечно, тоже съедает силы, но я и сам получаю больше удовольствия, когда программа более яркая", - отметил Гуменник.

"Изменили, чтобы соответствовать западному уровню - там все стараются, даже кто не прыгает четверные, кататься очень хорошо. У них скольжения всегда очень поставленные. Поэтому, чтобы на их фоне не выбиваться в плохую сторону, мне тоже пришлось сделать шаг вперед в этом направлении", - добавил фигурист.

Гуменник рассказал, что следит за международной серией Гран-при: "В этом сезоне с особым интересом смотрю международные соревнования. Сейчас этапы Гран-при смотрю. В этом сезоне, мне кажется, явные лидеры - Илья Малинин, конечно, Сюн Сато и Юма Кагияма. Они хорошо катаются, мне нравится".

В сентябре Гуменник выиграл квалификационный олимпийский турнир в Пекине. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.