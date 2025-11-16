Футболист "Краснодара" Сперцян забил гол в ворота сборной Португалии

Он отличился в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Футболист "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян отметился забитым мячом в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Португалии. Встреча проходит в Португалии.

Сперцян отличился на 18-й минуте и сравнял счет - 1:1. Игрок "Краснодара" является капитаном армянской сборной. Португальский нападающий Криштиану Роналду из-за дисквалификации пропускает встречу.

В турнирной таблице группы F перед последним туром сборная Португалии занимает 1-е место, набрав 10 очков. Команда Армении находится на 4-й строчке с 3 очками. Армянские футболисты потеряли шансы квалифицироваться на чемпионат мира.