Семененко рассказал, как готовил четверные прыжки к этапу Гран-при в Москве

Фигурист пропустил начало сезона из-за травмы

Редакция сайта ТАСС

Евгений Семененко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко начал отрабатывать четверные прыжки не более чем за 2,5 недели до старта московского этапа российской серии Гран-при. Об этом он рассказал после выступления на турнире в Москве.

Семененко набрал 274,91 балла и занял второе место.

"В целом непросто было, все-таки четверные я прыгаю за 2-2,5 недели. Решили все-таки ставить какой-то один из сложных четверных, это риттбергер. Рад, что приземлил его, потому что была череда неудач с этим прыжком. На тренировках постоянно хороший процент выполнения, а на стартах как-то не получался. Я горел тем, чтобы его хорошо исполнить. Вообще рад, что получилось всю программу прокатать", - сказал Семененко.

9 сентября фигурист получил травму ноги, из-за чем был вынужден пропустить начало сезона.