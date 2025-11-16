Степанова и Букин выиграли четвертый этап Гран-при России в танцах на льду

Ранее они победили в этом сезоне на этапе Гран-при в Красноярске

Иван Букин и Александра Степанова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин стали победителями четвертого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов. Турнир проходил в Москве.

Степанова и Букин набрали 210,10 балла (84,32 в ритм-танце + 125,78 в произвольном). Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (183,33; 73,39 + 109,94). Третьими стали Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36; 70,65 + 105,71).

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются четырехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В нынешнем сезоне фигуристы выиграли этап Гран-при России в Красноярске.

Пятый этап Гран-при пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.