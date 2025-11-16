Шестаков заявил, что самбо может в ближайшее время войти в программу ОИ

В июле 2021 года на сессии МОК FIAS получила постоянное признание

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Самбо может войти в программу Олимпийских игр в ближайшее время. Об этом заявил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, обращаясь к участникам праздничных мероприятий в рамках Всероссийского дня самбо.

"Нам нужно сделать последний шаг в олимпийскую программу. И я уверен, мы его сделаем. Надеемся, что в ближайшее время самбо попадет в программу Олимпийских игр", - сказал Шестаков.

В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) FIAS получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.