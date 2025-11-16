Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу

Португальцы обыграли команду Армении со счетом 9:1

Футболисты сборной Португалии © AP Photo/ Luis Vieira

ТАСС, 16 ноября. Сборная Португалии со счетом 9:1 разгромила команду Армении в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Португалии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ренато Вейга (7-я минута), Гонсалу Рамуш (28), Жоау Невеш (30, 41, 81), Бруну Фернандеш (45+3, с пенальти, 52, 72, с пенальти) и Франсишку Консейсау (90+2). У проигравших отличился полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян (18). Португальский нападающий Криштиану Роналду из-за дисквалификации пропустил встречу.

Сборная Португалии набрала 13 очков и заняла 1-е место в группе F. Команда Армении с 3 очками расположилась в таблице квартета на 4-й строчке и не отобралась на чемпионат мира. В стыковые матчи из группы F вышла команда Ирландии, занявшая 2-е место. В заключительном туре ирландцы со счетом 3:2 обыграли команду Венгрии и опередили соперника в таблице, набрав 10 очков. Венгры завершили групповой этап на 3-й позиции с 8 очками.

Сборная Португалии стала 31-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Франции и Хорватии.

Команда Португалии является бронзовым призером чемпионата мира 1966 года.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.