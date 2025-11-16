"Северсталь" обыграла ЦСКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:3 в овертайме одержала победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце Вологодской области.

В составе победителей шайбы забросили Иоаннис Калдис (8-я минута), Руслан Абросимов (44), Николай Чебыкин (52), Михаил Ильин (61). У проигравших отличились Максим Соркин (10), Даниэль Спронг (30), Тахир Мингачев (48).

Вратарь ЦСКА Александр Самонов провел первый матч за клуб. Он перешел в московскую команду в результате обмена из уфимского "Салавата Юлаева" 2 ноября, за который выступал с 2023 года. Вместе со сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Северсталь" располагается на 4-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 36 очков после 27 встреч. ЦСКА занимает девятое место на Западе. В активе клуба 27 очков в 27 матчах.

Следующий матч ЦСКА на выезде проведет с казанским "Ак Барсом". "Северсталь" примет минское "Динамо". Встречи пройдут 18 ноября.