Сборная Ирландии вышла в стыковые матчи благодаря хет-трику Пэрротта

Ирландцы со счетом 3:2 обыграли венгров в заключительном туре отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года

БУДАПЕШТ, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная Ирландии со счетом 3:2 победила команду Венгрии в заключительном туре отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и сыграет в стыковых матчах за право выступить в финальной части соревнований. Встреча прошла в Будапеште.

В составе победителей три мяча забил Трой Пэрротт. Он отличился на 15-й минуте, реализовав пенальти, а также на 80-й и шестой компенсированной ко второму тайму минутах. У проигравших отличились Даниэль Лукач (3) и Барнабаш Варга (37). Пэрротт стал первым игроком сборной Ирландии, оформившим хет-трик в гостевом матче.

Сборная Ирландии заняла 2-е место в группе F, набрав 10 очков, и сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. На 1-й строчке расположилась команда Португалии (13 очков), которая отобралась на турнир. Венгры расположились на 3-й строчке с 8 очками, последнее место в квартете заняли армяне (3 очка).

Стыковые матчи пройдут 26 и 31 марта.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.