"Металлург" прервал серию из пяти побед в КХЛ, уступив СКА

Магнитогорская команда остается лидером в турнирной таблице Восточной конференции

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:4 уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 269 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Дишковский (3-я минута), Игорь Ларионов (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35). У проигравших отличились Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).

"Металлург" прервал серию из пяти побед в КХЛ, команда лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 42 очка после 27 встреч. СКА с 28 очками в 26 матчах занимает седьмое место в Западной конференции.

В следующем матче "Металлург" 18 ноября на выезде сыграет с челябинским "Трактором". СКА в гостях встретится с московским ЦСКА 24 ноября.

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" победил в гостях хабаровский "Амур" (5:2), нижнекамский "Нефтехимик" на выезде уступил тольяттинской "Ладе" (1:2), нижегородское "Торпедо" на своем льду проиграло омскому "Авангарду" (2:6), минское "Динамо" одержало гостевую победу над казанским "Ак Барсом" (7:3).