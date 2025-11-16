Вратарь Мурашов впервые сыграл "на ноль" в НХЛ

Он стал лучшим игроком матча "Питтсбург" - "Нэшвилл"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Питтсбурга" Сергей Мурашов © AP Photo/ Gene J. Puskar

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Питтсбурга" Сергей Мурашов не пропустил ни одной шайбы в матче с "Нэшвиллом", впервые сыграв "на ноль" во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч прошел в Стокгольме.

Игра завершилась победой "Питтсбурга" со счетом 4:0. Мурашов отразил 21 бросок и был признан лучшим игроком встречи.

Мурашову 21 год. Он провел вторую встречу в НХЛ. Вратарь был выбран "Питтсбургом" под 118-м номером на драфте 2022 года. Он является воспитанником системы ярославского "Локомотива", за взрослую команду в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге провел 7 игр.