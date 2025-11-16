В "Рубине" отреагировали на инцидент с травмой 11-летней футболистки

Ранее появилась информация, что на ногу футболистке упали ворота во время тренировки

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации 11-летней воспитанницы академии клуба, получившей травму во время тренировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Рубина".

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что на ногу 11-летней футболистке упали ворота во время тренировки.

"Футбол - контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка", - сообщили в пресс-службе "Рубина".