Аккаунт аэропорта Дублина переименовали в честь футболиста Пэрротта

Форвард забил три мяча в игре с командой Венгрии и помог команде выйти в стыковые матчи за право выступить на ЧМ-2026

Нападающий сборной Ирландии Трой Пэрротт (справа) © AP Photo/ Denes Erdos

ТАСС, 16 ноября. Официальный аккаунт аэропорта Дублина в соцсети Х изменил название в честь футболиста сборной Ирландии Троя Пэрротта, который забил три мяча в гостевом матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года в ворота команды Венгрии.

Сборная Ирландии одержала волевую победу со счетом 3:2. Благодаря этому результату команда продолжит борьбу за выход на чемпионат мира в стыковых матчах. Победный мяч Пэрротт забил на 96-й минуте. Нападающий стал первым игроком, забившим три мяча в одной гостевой встрече за сборную Ирландии.

Пэрротту 23 года, он выступает за нидерландский АЗ. В текущем сезоне на счету нападающего 6 голов в 7 матчах чемпионата страны.

Стыковые матчи пройдут 26 и 31 марта. В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.