"Спорт-Экспресс": московское "Динамо" уволило Алексея Кудашова

Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ

Редакция сайта ТАСС

Алексей Кудашов © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Алексей Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Динамо" с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 15 ноября бело-голубые на выезде обыграли новосибирскую "Сибирь" (3:2). В следующем матче "Динамо" 18 ноября примет московский "Спартак".

В ответ на запрос ТАСС Кудашов воздержался от комментариев.

Кудашову 54 года, специалист возглавлял "Динамо" с 2021 года. Под его руководством в 2024 году динамовцы завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф.

На посту главного тренера "Динамо" Кудашов провел 321 матч и занимает третье место по этому показателю. Выше располагается Владимир Крикунов (413), а клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышеву (838). В качестве игрока Кудашов стал чемпионом России (2000) и обладателем Кубка Гагарина (2012) в составе "Динамо".

Ранее Кудашов работал главным тренером подмосковного "Атланта", ярославского "Локомотива", петербургского СКА и сборной России. В 2022 году он был помощником Алексея Жамнова на Олимпиаде, где российская команда завоевала серебряные медали.