Сборная Украины выступит в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ по футболу

Она заняла в группе D второе место

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров © AP Photo/ Czarek Sokolowski

ТАСС, 16 ноября. Сборная Украины со счетом 2:0 победила команду Исландии в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и выступит в стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии турнира. Встреча прошла в Варшаве.

Забитыми мячами отметились Александр Зубков (83-я минута) и Алексей Гуцуляк (90+3).

Сборная Украины набрала 10 очков после 6 матчей и заняла второе место в группе D. Первой стала команда Франции (16 очков), которая завоевала путевку на чемпионат мира. Исландцы расположились на третьей строчке (7 очков), замкнула таблицу сборная Азербайджана (1).

В стыковых матчах сыграют 16 команд, четыре из которых выйдут на чемпионат мира. Для попадания на чемпионат мира каждой команде необходимо одержать по две победы. Помимо украинцев, участие в стыковых матчах уже обеспечили сборные Албании, Чехии, Ирландии, Румынии, Северной Ирландии и Швеции. Все участники стыковых матчей определятся 18 ноября по завершении отборочного турнира.

Стыковые матчи пройдут 26 и 31 марта. В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.