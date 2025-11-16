Плющенко недоволен судейством на этапе Гран-при в Москве

По его мнению, фигурист Макар Игнатов должен был попасть в тройку призеров

Редакция сайта ТАСС

Евгений Плющенко © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко недоволен судейством на четвертом этапе Гран-при в Москве в отношении своего подопечного Макара Игнатова. Об этом Плющенко заявил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Игнатов занял четвертое место на этапе Гран-при в Москве, набрав 264,80 балла (85,75 за короткую программу + 179,05 за произвольную). Победителем турнира стал Марк Кондратюк (278,65; 96,42 + 182,23). Второе место занял Евгений Семененко (274,91; 96,75 + 178,16). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (265,76; 90,22 + 175,54).

"Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Это все понимают и об этом все говорят! И все все понимают, а в условиях изоляции от мировых стартов - это меганесправедливость к этому парню и к его работе! Мы очень расстроены и разочарованы, но мотивацию не теряем! Выводы сделали", - написал Плющенко.

Игнатову 25 лет. Он является серебряным призером чемпионата России 2021 года.

Пятый этап Гран-при пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.