Всероссийский день самбо отметили в Москве

Президент FIAS Василий Шестаков отметил, что самбо в ближайшее время может войти в программу Олимпийских игр

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Соревнования сборных команд из разных регионов страны состоялись в Москве в честь Всероссийского дня самбо. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Международный центр самбо принял соревнования, на которых выступили 16 сборных команд регионов России. Также спортсмены выступили в индивидуальном зачете.

"Благодаря вашему труду, самоотдаче и инициативам самбо в регионах получает новую динамику: открываются современные залы, увеличивается число занимающихся, растет уровень соревнований и подготовки спортсменов. Ваш вклад - основа устойчивого развития самбо как важной части физической культуры России", - отметил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отметил, что самбо в ближайшее время может войти в программу Олимпийских игр.

Всероссийский день самбо отмечается 16 ноября. Самбо (самозащита без оружия) - вид спортивного единоборства, разработанный в СССР в 1930-е годы. Сочетает в себе элементы спортивных и национальных видов борьбы, а также различные системы самозащиты. 16 ноября 1938 года Спортивный совет СССР включил самбо в число культивируемых в стране видов спорта.

В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) FIAS получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.